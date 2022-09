Gilles Dewaele revit au Standard: «Tout n’a pas été facile»

Depuis son arrivée l’hiver dernier, le latéral s’est souvent battu contre de nombreux éléments. Des batailles rarement gagnées tant ses prestations ont plus soufflé le froid que le chaud. Les fans se montraient donc de plus en plus exigeants avec un garçon qui vient de prouver ce qu’il avait dans le ventre à Saint-Trond, tant dans sa rage défensive que son apport offensif. Il revit et ne s’en cache pas.

Gilles Dewaele, aviez-vous à cœur de prouver votre valeur ?