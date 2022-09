Pic de chaleur: des températures proches des 40ºC en France, qu’en est-il en Belgique?

Records également dans les Pyrénées, avec 38,9ºC enregistré à Pau (36.3ºC le 7 septembre 1970) ou dans le Bordelais, où les températures à Sauternes et ses vignobles connus dans le monde entier ont atteint 38,1ºC (37ºC le 12 septembre 2016). Contrairement aux canicules de l’été, qui ont atteint un record de durée cumulée avec 33 jours, ce pic de chaleur automnal devrait être de courte durée selon Météo-France, avec une évolution orageuse mardi qui se poursuivra mercredi sur la quasi-totalité du territoire, avec une attention particulière sur le nord du Languedoc et le pourtour de la basse vallée du Rhône où le risque d’orages violents accompagnés de pluies intenses sera particulièrement élevé.

Le temps mardi sera orageux sur le centre du pays et notamment le Massif central dans l’après-midi, prévoit Météo-France. Seules les régions situées à l’est du Rhône et la Corse conserveront un temps calme, bien ensoleillé malgré quelques passages en nuages élevés. Sur le Languedoc et l’Ardèche, le temps sera gris avec des pluies plus régulières l’après-midi sur les versants cévenols. Sur le Roussillon, des éclaircies réapparaîtront passée la mi-journée. Sur tout le reste du pays, le ciel sera chaotique, passagèrement menaçant.

Côté températures, il fera au lever du jour 12 à 16 degrés sur le Nord-Est, 15 à 20 ailleurs et parfois 21 à 23 sur la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie. Les températures maximales resteront élevées pour la période, avec 24 à 29 degrés près de la Manche et du nord de la Seine aux frontières allemandes, 26 à 30 en Languedoc-Roussillon, 30 à 33 sur le reste du pays à localement 34/35 du Berry à l’Aquitaine.

Et en Belgique ?

En Belgique, il a fait assez beau ce lundi avec des maxima oscillant entre 19ºC sur les hauteurs ardennaises et 24 ou 25ºC ailleurs.

Après minuit, les nuages moyens se feront de plus en plus nombreux et quelques gouttes seront possibles par endroits. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront également se former localement. Les minima oscilleront entre 11ºC en haute Ardenne à 17ºC en plaine.

Mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec par moments des pluies faibles à parfois modérées. Les maxima seront compris entre 19ºC sur les hauteurs de l’Ardenne à 22 ou 23ºC en plaine. La nébulosité restera abondante avec des pluies intermittentes faibles à modérées dans la soirée. Ces dernières se généraliseront et s’intensifieront après minuit.

Mercredi, le temps sera très nuageux et pluvieux. Les précipitations pourront être parfois assez intenses avec des cumuls compris entre 15 et 20 mm en de nombreux endroits. Dans la partie sud du pays, 25 à 30 mm seront possibles localement, voire un peu plus. Un orage n’est en outre pas exclu. Les maxima seront de l’ordre de 17ºC dans le centre et pourront encore atteindre 22ºC en Lorraine Belge.

Les climatologues avertissent depuis longtemps que le réchauffement climatique va entraîner des étés plus chauds avec des épisodes de chaleur commençant plus tôt et se poursuivant plus tard.

