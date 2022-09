Sergio Conceição a façonné Porto à son image

Sérgio Conceição n’a toujours pas compris pourquoi l’arbitre du Wanda Metropolitano avait étiré les arrêts de jeu au-delà de l’infini mercredi dernier. Le coup de tête victorieux d’Antoine Griezmann à la 90e+11, un joueur au minutage ironiquement calculé au centième près en vertu d’un accord de location fumeux entre l’Atleti et le Barça, a renvoyé, injustement, son équipe les mains vides sur les rives du Douro.

Malgré cette amère issue, on ose imaginer que la poignée de mains entre l’entraîneur portugais et son homologue « colchonero », Diego Simeone, fut ferme et chaleureuse. C’est que les deux hommes ont plus en commun qu’un passé de joueur à la Lazio (1999-2000). « Oui, comme l’a dit le Cholo, on est de fortes têtes », a admis Conceição. « On appartient à ce groupe de personnes très passionnées. »