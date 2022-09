Roman Yaremchuk: «À Porto, ce sera du 50-50»

Aussi placide dans son discours que sur les terrains, Roman Yaremchuk ne craint pas le déplacement de ce mardi soir à Porto (20h45). Un choc qu’il aborde avec fermeté et l’ambition de faire décoller le Club en Ligue des Champions. Avec deux assists et un but depuis son arrivée en toute fin de mercato, le rendement de l’attaquant ukrainien se veut déjà intéressant et en adéquation avec les immenses attentes liées à son transfert record pouvant monter jusqu’à 19 millions, bonus compris.