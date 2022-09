Avec un indice de réparabilité et de longévité, Zakia Khattabi veut rallonger la vie de nos électros

La ministre de l’Environnement et du Développement durable dégaine un projet de loi pour mieux informer les consommateurs sur la facilité ou non à réparer leur future machine à laver ou smartphone.

Bonne nouvelle pour les associations et les consommateurs préoccupés par la durée de vie trop courte de certains équipements électroniques, électroménagers et mécaniques : Zakia Khattabi (Ecolo), ministre fédérale de l’Environnement et du Développement durable, va introduire un projet de loi visant à faire reculer l’obsolescence programmée en Belgique. Le texte, qui a été transmis pour avis à une série de parties prenantes et qui doit encore suivre la procédure législative habituelle, prévoit la naissance d’un indice de réparabilité et, à terme, de longévité, pour onze (premières) familles de produits neufs destinés aux particuliers : les lave-linge, les lave-vaisselle, les aspirateurs, les nettoyeurs haute pression, les tondeuses à gazon, les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs, les tablettes numériques, les vélos mécaniques et les vélos électriques.