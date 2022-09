Dépenses des parlements: qui contrôle quoi?

Alors que le parlement bruxellois soumet ses comptes à la Cour des comptes, et que le Parlement fédéral a des bonnes raisons de ne pas le faire, le parlement wallon cumule les éléments d’opacité.

La hausse de certaines dépenses du parlement wallon, sans contrôle apparent, relance le débat sur la vérification des comptes des institutions parlementaires en Belgique. Qui vérifie quoi au sein de nos parlements ?

En Wallonie, les comptes de l’assemblée sont discutés en premier lieu au sein du bureau du parlement, l’organe en charge de la gestion de l’institution, composé de deux élus PS (dont le président Jean-Claude Marcourt), deux élus MR et un Ecolo. C’est là que peuvent être prises les orientations budgétaires et les choix politiques. C’est donc là, en premier lieu, que se décide si une dépense doit être ou non majorée. Le greffier soumet alors les comptes aux vérificateurs aux comptes (un député wallon de chaque groupe politique).