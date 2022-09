Carl Hoefkens avant d’affronter Porto en Ligue des champions: «Un nouveau challenge qu’on veut relever à 100%»

« Le match contre Porto sera un nouveau challenge et nous voulons le relever à cent pour cent », a déclaré l’entraîneur du Club de Bruges Carl Hoefkens à la veille du match de la deuxième journée du groupe B de la Ligue des champions, lundi à Porto. « C’est une équipe portugaise typique : très solide dans les duels, fondée sur ses propres qualités, couplée à la technique. »

Lors de la première journée, Bruges s’est imposé 1-0 contre Leverkusen, tandis que Porto a subi une défaite 2-1 à l’Atletico Madrid. « Le fait que nous ayons déjà une victoire en poche ne change rien pour nous », a déclaré Hoefkens. « C’est un autre match. Porto est un type d’équipe très différent de Leverkusen et il est évident qu’un déplacement à Porto est quelque chose de complètement différent d’un match à domicile contre Leverkusen. Après sa défaite, Porto voudra certainement obtenir un résultat maintenant. Je pense qu’ils vont démarrer en trombe, nous prendre à la gorge et ne plus nous lâcher. Ce sera leur intention. C’est à nous de ne pas laisser cela se produire. Nous devrons être agressifs sur le ballon et jouer sur nos points forts. »