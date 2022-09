Revoilà l’histoire wallonne de «personne ne contrôle personne»…

Plaintes pour harcèlement, dépenses explosives, marché public douteux : l’enquête du Soir sur un certain nombre de dysfonctionnements au parlement wallon fait très mal. Sur le fond, car cela pose de sérieuses questions sur la gestion des agents, des travaux et de certains budgets wallons, mais aussi pour l’image, car les dérapages dénoncés renforcent la caricature que font certains du sud du pays, et en particulier l’idée qu’on y dépense sans compter un argent public qu’on n’a pas. Il n’y a pas à dire : dans les circonstances actuelles, post-covid, post-inondations et en pleine angoisse pour les factures énergétiques, il y a tout sauf besoin d’un (nouveau) scandale de mauvaise gestion de deniers publics.