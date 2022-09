Etats-Unis: le dollar faiblit, le marché croit à un ralentissement de l’inflation

Le dollar cédait du terrain lundi sur un marché qui table sur un ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis et un possible assouplissement monétaire en 2023.

« La chevauchée du dollar, de celles qu’on ne voit qu’une fois par génération, a fait une pause, à mesure que Wall Street n’est plus loin d’avoir intégré un sommet de la Fed (banque centrale américaine) en matière de resserrement monétaire », a expliqué Edward Moya, d’Oanda. Les investisseurs voient ainsi la Réserve fédérale approcher de son pic de taux d’intérêt et parient désormais sur un assouplissement monétaire au deuxième semestre 2023.

Ce sentiment est encouragé par la prévision d’un indice des prix à la consommation qui confirmerait, mardi, un nouveau ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis, voire une légère baisse des prix sur un mois, selon les attentes des économistes.

« L’économie américaine a l’air de bien se porter »

« Le marché essaye de se projeter plus loin que la prochaine hausse de taux » de la Fed, attendue à 0,75 point de pourcentage à l’issue de sa prochaine réunion de politique monétaire, les 20 et 21 septembre, « et voit le sommet autour de 4 % à la fin de l’année », contre une fourchette de 2,25 % à 2,50 % actuellement, a expliqué Adam Button, de ForexLive. Et alors que la fin du cycle semble s’approcher, « l’économie (américaine) a l’air de bien se porter », souligne l’analyste.

L’euro bénéficiait lui de l’inflexion de la Banque centrale européenne (BCE), qui semble avoir résolument choisi la voie d’un resserrement accéléré, a souligné Joe Manimbo, après la hausse de 0,75 point de pourcentage de son principal taux directeur, la semaine dernière.

Le président de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, a annoncé dimanche de nouvelles hausses de taux « significatives » si l’inflation restait à son niveau actuel, historiquement élevé.