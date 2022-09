Emmy Awards: «Succession» élue meilleure série dramatique, «The White Lotus» meilleure mini-série Le duel entre « Succession » et « Squid Game » a tourné à l’avantage de la série inspirée des frasques de la famille Murdoch.

L’actrice Zendaya, meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «Euphoria»

Par Belga Publié le 13/09/2022 à 06:38 Temps de lecture: 2 min

Le mastodonte de HBO « Succession », chronique noire et grinçante d’une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique, a remporté lundi le prix de la meilleure série dramatique de l’année aux Emmy Awards. « The White Lotus, » une satire sur le milieu du luxe à Hawaï, a été élue meilleure mini-série.

Déjà vainqueur en 2020, « Succession », largement inspirée par les luttes au sein de la famille du milliardaire Rupert Murdoch selon de nombreux critiques, a notamment devancé la série coréenne « Squid Game », produite par Netflix.

« The White Lotus » a, elle, battu la série « Dopesick, » sur la crise des opiacés aux Etats-Unis, « The Dropout, » sur le scandale de la société Theranos, « Pam and Tommy, » sur un scandale sexuel dans le milieu des people et « Inventing Anna, » inspiré par une jeune escroc germano-russe qui a trompé les élites new-yorkaises.

L’Emmy Award de la meilleure comédie a été décerné à la série décalée « Ted Lasso », qui suit un entraîneur de football américain totalement perdu lorsqu’il passe aux commandes d’une équipe anglaise de ballon rond.

Déjà récompensée en 2021, cette production d’Apple TV+ avec Jason Sudeikis en star principale l’a encore une fois emporté face à des concurrents comme « Hacks » ou « Barry ».