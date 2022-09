Les Emmy Awards en tirs groupés Le duel entre « Succession » et « Squid Game » a tourné à l’avantage de la série inspirée des frasques de la famille Murdoch.

L’actrice Zendaya, meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «Euphoria»

Par C.Pt (avec AFP) Publié le 13/09/2022 à 06:38 Temps de lecture: 3 min

Qui de Squid Game ou de Succession allait faire main basse sur les Emmy Awards ? C’est entre les deux productions que la bataille de la cérémonie qui consacre chaque année les meilleures séries que se jouait la bataille, cette nuit à Los Angeles.

Elle a bien eu lieu, au profit de la série américaine Succession, pour une poignée de prix. Sans surprise, conformément aux attentes, son triomphe se partageant avec celui de Squid Game, la série sud-coréenne à succès de Netflix, consacrée en particulier pour le prix du meilleur acteur dans une une série dramatique décerné à Lee Jung-Jae. Une première dans l’histoire puisque jamais les Emmy Awards n’avait jusque là récompensé d’interprète s’exprimant dans une autre langue que l’anglais.

Derrière ce triomphe partagé pour les deux séries, les Emmy Awards ont aussi confirmé une tendance lourde au « tir groupé », en attribuant pas moins de 10 récompenses à la mini-série dramatique White Lotus, satire de l’hypocrisie ambiante d’un hôtel de luxe hawaïen, sacrée « meilleure mini-série », catégorie dans laquelle concouraient également Dopesick, Inventing Anna, The Dropout et la série inspirée de l’affaire des sextapes de Pamela Anderson Pam & Tommy.

Un tir groupé qui rappelle celui qui avait déjà marqué la précédente cérémonie, en 2021, avec la razzia de The Crown et The Queen’s Gambit, toutes les deux reparties l’année dernière des Emmy avec 11 trophées, et qui s’inscrit aussi dans le prolongement - la continuité ?- de 2020, puisque Succession y avait déjà été plusieurs fois récompensée, de quoi porter son crédit d’Emmy à 48 nominations pour 13 trophées. Son créateur Jesse Armstrong n’a pas manqué l’occasion d’ironiser sur cette « sacrée semaine » pour les dynasties, allusion au décès de la reine d’Angleterre Elizabeth II. «Évidemment, il y a eu un peu plus de votes pour notre accession (au trône) que pour celle du Prince Charles», a-t-il plaisanté.

Déjà récompensée par le trophée majeur en 2020, cette chronique noire et grinçante d’une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique (étrangement ressemblant à celui du milliardaire Rupert Murdoch), a également remporté trois autres prix cette année, notamment pour son scénario et celui du meilleur second rôle, attribué à Matthew Macfadyen.

Dans le genre dramatique, l’actrice Zendaya a confirmé son statut de nouvelle coqueluche d’Hollyword, en remportant le prix de meilleure actrice pour son rôle d’adolescente toxicomane dans Euphoria (HBO), comme en 2020.

HBO, précisément, qui avec les trophées d’Euphoria, de White Lotus et de Succession, est la grande gagnante de la soirée, loin devant Netflix, en lourd recul par rapport à 2021, où la plateforme avait engrangé, tous palmarès confondus 44 statues. La moisson aura été moins folle cet automne même si Squid Game, Stranger Things et Ozark assurent toujours leur place au soleil à la plateforme de streaming.

Apple TV trouve aussi son compte, grâce aux décérnés à la série Ted Lasso , qui rempile en tant que meilleure comédie de l’année, après sa victoire en 2021. Jason Sudeikis, qui y incarne un entraîneur de football américain parachuté dans une équipe de foot anglaise, a également remporté l’Emmy du meilleur acteur dans une comédie.