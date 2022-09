Ligue des champions: Bruges veut confirmer son succès de la première journée

Le Club de Bruges est la première des quatre équipes belges à revenir sur la scène européenne cette semaine. Ce mardi soir à 21h00, les champions de Belgique se déplacent à Porto à l’occasion de leur 2e match du groupe B de la Ligue des champions. Forts des trois points de leur succès contre le Bayer Leverkusen (1-0), la semaine dernière, les joueurs de Carl Hoefkens n’auront pas une pression excessive dans le stade du Dragon à l’occasion du match a priori le plus difficile de leur phase de groupes puisque les champions du Portugal figuraient dans le premier chapeau lors du tirage au sort et que les Brugeois avaient été placés dans le quatrième. Les « Blauw en Zwart » respirent la confiance. Ils viennent d’aligner six succès consécutifs (toutes compétitions confondues). « Bien sûr, nous voulons gagner ici, si vous ne voulez pas cela, il vaut mieux rester à la maison, mais un match nul serait également un très bon résultat », a reconnu lundi devant la presse le joueur brugeois Andreas Skov Olsen.

Le FC Porto, entraîné par l’ancien joueur du Standard, et père de l’actuel joueur de Seraing, Sergio Conceiçao, est dans une position moins confortable. Il ne peut pas se permettre de faux-pas après être revenu de son déplacement au Metropolitano de Madrid avec une défaite 2-1 des oeuvres de l’Atlético d’Axel Witsel et Yannick Carrasco. Les Portugais seront en outre privés de leur buteur iranien Mehdi Taremi, auteur de 6 buts en 8 matches cette saison. Il est suspendu après avoir été expulsé face à l’Atlético.