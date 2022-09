Arcade Fire dans la tourmente

C’est finalement le groupe haïtien vétéran Boukman Eksperyans qui a ouvert, lundi soir au Sportpaleis pas entièrement rempli, pour le groupe montréalais codirigé par l’Américain Win Butler et son épouse haïtienne Régine Chassagne. Et non pas Feist comme initialement prévu sur toute cette nouvelle tournée « WE ». La chanteuse canadienne a jeté l’éponge juste avant la première européenne en raison des accusations d’agression sexuelle et de comportement inapproprié lancées par quatre fans à l’encontre de Win Butler pour des faits remontant entre 2015 et 2020. L’intéressé a confirmé avoir eu ces relations extraconjugales mais qu’elles étaient consenties. Régine, son épouse et mère de leur fils né en 2013, a pour sa part toujours apporté son soutien à l’accusé... jusqu’ici présumé innocent.