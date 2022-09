Prix de l’énergie: la Commission européenne veut imposer une économie d’électricité

À lire aussi Energie: les Vingt-Sept iront chercher les surprofits dans les poches des producteurs d’électricité nucléaire et renouvelable

Comme l’a annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la proposition de règlement contient également un plafond de prix pour les entreprises énergétiques qui produisent de l’électricité bon marché à partir du soleil, du vent et de l’énergie nucléaire. Ce qui manque à la proposition, c’est l’introduction éventuelle d’un plafond de prix pour toutes les formes de gaz. Un groupe d’Etats membres, dont la Belgique et l’Italie, l’a demandé lors de la réunion des ministres de l’Energie vendredi. Mme Von der Leyen et la Commission, qui travaillaient davantage sur un plafonnement des prix des importations de gaz russe, ont dû changer de cap et commencer à travailler sur un plafonnement général des prix.