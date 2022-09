Célèbre cinéaste, Jean-Luc Godard est décédé à 91 ans, a annoncé le journal français Libération. L’information a ensuite été confirmée par Le Monde. Cofondateur de la Nouvelle Vague, ce mouvement né à la fin des années 1950 et qui a duré une dizaine d’années, Jean-Luc Godard est l’un des réalisateurs qui a le plus marqué le cinéma français.

Dans les années 70, il s’éloigne du cinéma, travaille pour la télévision et tente l’expérience de la vidéo. Il revient au cinéma en 1980 avec « Sauve qui peut (la vie) ». A la fin de cette décennie, il réalise une série de films-essais intitulée Histoire(s) du cinéma qu’il achève en 1998. Dans les années 2000, il poursuit son travail au cinéma avec « Éloge de l’amour »(2001), « Notre musique » (2004) et « Film Socialisme » (2010).

Il était né le 3 décembre 1930 à Paris et a commencé sa carrière dans les années 1950 comme critique de cinéma et écrit notamment dans Les Cahiers du cinéma. Avec Eric Rohmer et Jacques Rivette, il fonde La Gazette du cinéma.

À lire aussi Le coronavirus et d’autres choses selon Jean-Luc Godard

Jean-Luc Godard a obtenu l’Ours d’or au Festival de Berlin en 1965 pour « Alphaville » et l’Ours d’argent du meilleur réalisateur en 1960 pour « À bout de souffle ». Il a également reçu un Lion d’or d’honneur en 1982 à la Mostra de Venise et le Lion d’or du meilleur film pour « Prénom Carmen » en 1983. Il s’est aussi vu attribuer deux César d’honneur, en 1987 et 1998, et un Oscar d’honneur en 2010 pour l’ensemble de sa carrière.