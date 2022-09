Coupe du monde au Qatar: les communes qui ne diffuseront pas les matches sur écran géant

Comme l’expliquent nos confrères de RTL Sport, après Braine-le-Comte et Soignies, c’est maintenant au tour du Roeulx, de La Louvière, d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, de Wavre ou encore de Silly et Tubize d’annoncer une annulation d’écran géant durant cette compétition qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre.

Il est certain que ce type de décision pourrait donner des idées à d’autres communes. La liste devrait donc s’allonger. Pour le plus grand bonheur des patrons de cafés et de bistrots qui devraient voir un grand nombre de fans des Diables rouges se réunir dans leurs établissements afin de vibrer en groupe en regardant les performances qataries d’Eden Hazard et compagnie.