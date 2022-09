Hausse des prix de l’énergie: la Creg recommande de relever la taxe nucléaire

On voudrait ne pas y croire, pourtant la réalité des chiffres est là : selon la dernière étude de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) sur l’impact des prix de gros des marchés de l’énergie sur les factures des consommateurs, le niveau actuel du cours du gaz naturel est actuellement… quinze fois plus élevé que ce qu’il était avant la crise du covid. Pour l’électricité, c’est treize fois plus ! Pour les consommateurs, c’est l’impensable qui arrive : sur base des prix moyens des trois derniers mois, un ménage « normal » qui conclut un nouveau contrat peut s’attendre à une facture annuelle tout compris de 2.500 euros pour le gaz et 1.500 euros pour l’électricité. Ceci à condition que les cours restent stables sur les douze prochains mois, chose sur laquelle personne ne voudrait parier.