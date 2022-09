«Comme on nous parle»: De la fuite dans les idées

Le XXIe siècle, ère des communications ? Mon œil ! On ne s’est jamais aussi mal compris. Doit-on vraiment écouter les gens qui nous racontent leur vie ?

C’est le nouveau petit barman de la buvette du club qui, après deux jours de tournoi, tape sur Google : « Comment faire semblant d’écouter ? » Il a déjà tout compris : qu’un barman, en vrai, c’est un psy. Mais si le patron lui a bien montré comment servir des bières, il a oublié de lui apprendre à gérer la vie des gens.

Or, pardon, mais la vie des gens, en ce moment, c’est moins Martine fait des crêpes que Martine est en dépression, Martine a un covid long ou Martine ne sait pas comment elle va se chauffer cet hiver. Et encore, là, il trouverait de quoi répondre : il y a du suspense, de l’émotion, une tension dramatique, c’est pas si mal comme sujet de conversation. Non, le pire, explique le gamin, « ce sont ceux qui te parlent de leurs enfants, de politique ou de trucs inintéressants ».