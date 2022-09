Crise de l’énergie: davantage de personnes vont bénéficier du tarif social élargi, selon Georges Gilkinet

Le ministre fédéral de la Mobilité (Ecolo) et Vice-Premier, Georges Gilkinet, a assuré ce matin que plus de personnes vont bénéficier du tarif social élargi.

Le tarif social élargi, tarif avantageux pour le gaz et l’électricité va s’ouvrir à plus de bénéficiaires. « Davantage de personnes vont en bénéficier », a affirmé ce matin, au micro de Matin Première, Georges Gilkinet, le ministre fédéral de la Mobilité (Ecolo) et Vice-Premier. Georges Gilkinet n’a pas donné de chiffre ou de plafond de revenus, mais il a assuré que « ce sera beaucoup plus qu’aujourd’hui ».

Deux millions de Belges déjà bénéficiaires

« La mesure est déjà très efficace, elle protège un cinquième des Belges, soit deux millions de Belges », a chiffré le ministre fédéral de la Mobilité.