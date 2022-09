Biotech: Takeda investit près de 300 millions d’euros à Lessines

C’est le plus gros investissement jamais réalisé par Takeda en Belgique. La multinationale japonaise de la pharmacie a annoncé ce mardi la construction d’une nouvelle usine de production et d’un entrepôt à zéro émission nette de carbone sur son site de Lessines (Ath). Montant total de l’investissement ? Près de 300 millions d’euros. Un investissement majeur donc qui réaffirme l’importance stratégique de ce site belge – qui emploie 1.200 personnes – au sein du réseau mondial de production de Takeda. On en avait déjà eu une illustration l’année dernière lorsqu’u ne installation flambant neuve destinée à produire un traitement contre une maladie génétique rare affectant les poumons avait été inaugurée. Il s’agissait d’un investissement de 118 millions d’euros, générateur d’une centaine d’emplois nouveaux.

L’activité principale du site consiste à purifier l’immunoglobuline extraite du plasma sanguin et à conditionner celle-ci en flacons. Cet anticorps est destiné à renforcer le système immunitaire déficient de personnes souffrant de maladies rares et chroniques. La production de l’usine permet aujourd’hui de traiter 250.000 patients par an. Avec la nouvelle ligne de purification d’immunoglobuline qui va être construite, 60.000 patients supplémentaires pourront l’être. « Les besoins mondiaux des patients pour ces thérapies, en particulier les immunoglobulines, ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années et continuent de croître, explique Giles Platford, président des thérapies dérivées du plasma chez Takeda. Les projets annoncés aujourd’hui nous permettront d’aider des dizaines de milliers de personnes supplémentaires qui n’ont pas – ou très peu – d’alternatives thérapeutiques ».