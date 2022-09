La Belgique ouvre le bal de la Coupe Davis ce mardi dès 14h: le mode d’emploi

C’est parti, ce mardi, pour cette phase de poules de la Coupe Davis 2022, jouées à 16 équipes réparties dans 4 villes (Bologne, Glasgow, Hambourg, Valence) et qui doit délivrer les huit nations qui iront se défier fin novembre à Malaga pour la conquête du fameux Saladier d’argent. La Belgique a été versée dans le groupe C, à Hambourg (où se joue d’habitude le tournoi ATP 500), en compagnie de l’Allemagne, l’Australie et la France et ouvrira le bal dès 14h contre une équipe d’Australie (De Minaur, Kokkinakis) désormais pointée comme la légère favorite de ce groupe très ouvert, avec le forfait de Zverev (blessé), annoncé lundi, par l’équipe allemande. Mais avec un David Goffin toujours très impressionnant en Coupe Davis (26 victoires en 30 simples !) et un Zizou Bergs qui adore jouer en équipe, plus la paire Gillé/Vliegen, l’équipe de Johan Van Herck a de solides arguments pour jouer les trouble-fête dans ce groupe, avec un objectif clair : terminer dans les deux premiers et ainsi prendre la route de Malaga. « On n’est pas les favoris, mais rien n’est impossible pour notre équipe cette semaine », a annoncé fermement le capitaine belge. Après l’Australie, la Belgique affrontera l’Allemagne, vendredi, et la France, samedi.

Pour y voir plus clair avec cette épreuve qui a changé de format en 2019 et, encore cette année, voici un mode d’emploi bien utile…