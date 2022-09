Foulek Ringelheim dans son plus beau posthume

Ce mercredi soir, le Centre communautaire laïc juif accueille une soirée spéciale dédiée à l’œuvre littéraire de Foulek Ringelheim, disparu le 16 septembre 2019 à l’âge de 81 ans. La soirée affiche complet et l’on pourrait considérer que ce n’est dès lors plus un événement pour les lecteurs du Soir.

On aurait tort. La vérité, c’est que toutes les occasions sont bonnes pour parler de Ringelheim. En à peine quatre livres brefs, écrits au soir de sa vie et publiés chez Genèse Edition, Foulek Ringelheim s’est imposé comme l’un des écrivains les plus inventifs et les plus remarquables de notre paysage culturel.

C’est à 63 ans que l’homme publie son premier roman, Le Juge Goth (2001). Du sur-mesure pour cet homme qui fut avocat dans ses jeunes années avant de devenir une figure importante de la magistrature belge, membre du Conseil supérieur de la Justice et président du tribunal de commerce de Nivelles.