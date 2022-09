Alin Stoica: «Anderlecht jouera contre un club qui a usurpé le nom du Steaua»

Reconverti dans la consultance auprès d’une société de management, l’ex-petit prodige roumain du parc Astrid reste viscéralement attaché au club roumain où il a grandi et au Sporting où il a éclos. Il dénonce une crise d’identité à Bucarest et une crise tout court à Bruxelles.

Saint-Sulpice, paisible village de Suisse sur les bords du Lac Léman. Lausanne n’est pas loin, l’automne est aux portes. Depuis le salon de la villa que lui loue la société de management Isma qui l’a convaincu de quitter la Belgique pour venir la conseiller, Alin Stoica nous reçoit virtuellement. Sur l’image, la barbe est plus fournie mais sur la bande-son, l’accent demeure. À bientôt 43 ans, il peut difficilement trahir ses origines et encore moins les liens profonds qu’il a tissés avec son pays d’adoption où il a joué pendant plus d’une décennie. Mais si Bruges, Mouscron et Gand l’ont eu sous contrat, c’est évidemment Anderlecht qui demeure l’incarnation d’une belle carrière, qui aurait pu être tout autre encore s’il avait été autrement conseillé.