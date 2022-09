Le PTB dénonce des «pressions antidémocratiques» de Belfius sur le gouvernement wallon

À lire aussi Finances wallonnes: un nouveau seuil d'alerte est atteint

Il en appelle aux ministres des Finances et de l’Economie, qui ont entre autres la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) dans leurs compétences: «Van Peteghem et Dermagne, qui se partagent la tutelle des banques, devraient faire un rappel à l’ordre à l’égard de la direction de cette banque», lance-t-il. «Les dirigeants de cette banque dépassent clairement leur rôle et démontrent qu’(...) ils veulent simplement un gouvernement wallon à leur botte, qui va garantir la politique d’austérité qu’ils souhaitent. »