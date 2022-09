FIFA 23: Kevin De Bruyne au sommet du classement des cotes du nouveau jeu vidéo

Le Diable rouge possède la meilleure cote, à égalité avec Mbappé, Messi, Lewandowski et Benzema.

À quelques semaines de la sortie du célèbre jeu FIFA (le 30 septembre), version 2023, on connaît déjà les joueurs les mieux cotés. Ils sont cinq à se partager la première place, avec une évaluation de 91, dont un Belge : Kevin De Bruyne. Il est accompagné de Kylian Mbappé, Karim Benzema, Robert Lewandowski et Lionel Messi. L’année dernière, il affichait la même cote mais était devancé par le Polonais et l’Argentin (92). Kevin De Bruyne a par ailleurs la meilleure cote du jeu en termes de passe : 93.

Un autre Belge figure dans le Top 10 des meilleurs joueurs sur FIFA 23 : Thibaut Courtois, avec une cote de 90, comme Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, qui sort du Top 5, et Manuel Neuer, considéré, donc, comme le meilleur gardien du monde à égalité avec le dernier rempart des Diables rouges.

Au total, ce sont les 23 joueurs possédant la meilleure cote que l’éditeur de la simulation de football a dévoilé, le PSG étant le club le mieux représenté avec quatre joueurs (Mbappé, Messi, Neymar et Marquinhos) contre trois pour Manchester City, le Bayern, Liverpool et le Real Madrid.