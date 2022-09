Décès de Jean-Luc Godard: de nombreuses personnalités lui rendent hommage

Le cinéaste Jean-Luc Godard est décédé aujourd’hui à l’âge de 91 ans. Le monde du cinéma et d’autres personnalités lui rendent hommage.

Alain Delon, qui a collaboré avec Jean-Luc Godard, a tenu a remercié le cinéaste. « Une page de l’histoire du cinéma se tourne… Merci, Jean-Luc, pour les beaux souvenirs que tu nous as laissés. Sache que je serai toujours fier d’avoir Nouvelle Vague dans ma filmographie », a confié l’acteur français à l’AFP.

Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé aujourd’hui à l’âge de 91 ans. Cinéaste renommé, cofondateur de la Nouvelle Vague, il était un monument du cinéma français. Le monde du cinéma et d’autres personnalités lui rendent hommage.

Brigitte Bardot, qui avait joué dans Le Mépris, sorti en 1963, a aussi tenu à s’exprimer

Le festival de Cannes a également rendu hommage à ce monument du cinéma sur Twitter.

L’ancien président du festival de Cannes, Gilles Jacob, s’est également exprimé, décrivant le cinéaste comme « le Picasso du cinéma. » À l’AFP, Gilles Jacob salue « ses intuitions et ses fulgurances. En avance sur son temps, il a joué avec les mots, les images et les couleurs. Il improvisait des films-jalons, obscurs et séduisants. Le cinéma mondial est orphelin ».

À lire aussi La jeunesse selon Godard

Soixante ans de carrière

De nombreuses autres institutions du cinéma ont aussi rendu hommage à Jean-Luc Godard. Académie des Arts et Techniques du Cinéma (les César) écrit : « un grand homme du cinéma s’en est allé, toutes nos pensées accompagnent ses proches. Jean-Luc Godard laisse derrière lui cent films dont presque tout autant de chefs-d’œuvre en 60 ans de carrière. Mais selon ses dires, il ne faisait pas de films, il faisait du cinéma. » La Cinémathèque suisse s’est aussi exprimée, « L’un des réalisateurs les plus iconiques laisse une œuvre prolifique qui aura marqué durablement le 7ème art et l’histoire de notre institution ».

Sur Twitter, le Président français Emmanuel Macron s’est également exprimé, saluant le travail du cinéaste.