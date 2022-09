Le bien à la loupe, dans le Namurois: une villa contemporaine à 465.000 euros (photos)

Située sur les hauteurs d’Assesse, cette villa offre de magnifiques vues sur la campagne avoisinante tout en permettant un accès en 5 à 10 minutes aux facilités, transports en commun et grands axes routiers. Elle est de construction contemporaine et a été équipée de sorte à être performante au niveau énergétique (PEB B). Il s’agit aussi d’une habitation familiale par excellence, avec un grand jardin, 4-5 chambres et la possibilité d’installer un bureau, voire une profession libérale.

Situation

Cette villa est située dans la commune d’Assesse, dans une rue résidentielle bordée par des champs. L’arrière de la maison profite d’ailleurs d’une vue dégagée sur ce bel environnement naturel. La rue comporte plusieurs arrêts de bus et le centre d’Assesse, situé à moins de 5 minutes en voiture, est équipé d’une gare ainsi que de plusieurs commerces et services. La localisation de la villa permet également un accès très rapide à la Nationale 4 (5 minutes à peine) ou encore à l’autoroute E411 (environ 10 minutes). On peut aussi noter la présence de plusieurs écoles à 5-10 minutes de route, ou encore l’accès facile aux villes de Namur, Dinant (environ 20 minutes) et Ciney (une dizaine de minutes).

2

Etat général

La villa est une construction de 2006 et ses propriétaires ont accordé une importance toute particulière à l’aspect énergétique. Ils ont pour cela installé 22 panneaux photovoltaïques dont la production avoisine les 8.000 kWh par an, une citerne d’eau de pluie de 10.000 litres ou encore une mini-station d’épuration. Ces trois dernières années, la villa a aussi été équipée d’un ballon d’eau thermodynamique, d’une nouvelle chaudière au mazout à condensation (complétée par une cassette à bois dans le séjour) et de châssis double vitrage très performants. Le système électrique est conforme et la PEB est de B. La maison est dans un bon état général, mais quelques aménagements restent possibles, comme la modernisation de la salle de bain ou l’installation d’une douche au deuxième étage.

3

Disposition

La villa est séparée de la rue par un portail électrique et un vaste parking privatif. La porte d’entrée débouche sur un hall (avec WC) desservant de part et d’autre deux pièces qui peuvent servir de chambre, de salle de jeu ou encore de bureau pour une profession libérale puisque l’une d’elle dispose d’un accès direct vers l’extérieur. En descendant quelques marches, on débouche sur le vaste séjour avec sa cuisine équipée ouverte. La pièce est dotée de grandes baies vitrées qui permettent de profiter de la vue remarquable sur le jardin et la campagne environnante. Au-dessus du hall, la villa comporte deux étages accueillant chacun deux chambres. Le premier comporte aussi une vaste salle de bain alors qu’un petit espace au deuxième pourrait accueillir une douche. La villa possède également des caves (dont une cave à vin), un carport fermé ou encore un vaste abri de jardin.

4

Prix

Les acquéreurs peuvent formuler une offre pour cette villa à partir de 465.000 euros. Il est possible de louer ou acquérir 40 ares de terrain supplémentaires juste à côté de l’habitation.

Surface habitable : 166 m2

Chambres : 4-5

Salles d’eau : 1

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 18 ares)

Etat : habitable

Garage : oui (carport fermé)

PEB : B