Baptême de l’art: Jules Verne rencontre Cendrillon

Le 17 octobre 1940, à l’occasion du 1er Concert pour la Jeunesse, donné par l’Orchestre national de Belgique au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Marcel Cuvelier, directeur de la Société Philharmonique de Bruxelles, crée les Jeunesses musicales.

Son ambition : « Soustraire la jeunesse aux entreprises insidieuses de l’occupant et l’aider à se maintenir dans un état de grâce et d’espérance. » Comment ? En formant le goût des enfants à la culture musicale et en leur permettant d’assister à des concerts symphoniques à un prix accessible. Fin 1940, ce sont quelque 2.000 jeunes spectateurs et spectatrices qui ont tenté l’aventure.