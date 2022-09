Philip Zinckernagel: «La Coupe du monde? Si je suis venu au Standard, c’est aussi avec cet objectif en tête»

Artisan de la montée de Nottingham Forest, tout proche de disputer la Ligue des champions avec Olympiacos, Philip Zinckernagel est aujourd’hui au Standard. Et c’est un choix de la part du Danois qui ne voulait pas être un joueur « à moitié » en Grèce. « Je ne voulais pas jouer pour le nouveau coach, c’est son prédécesseur qui me voulait vraiment », explique-t-il. « Je ne me voyais pas jouer pour lui, raison pour laquelle j’ai décidé de partir. Si j’ai choisi le Standard, c’est parce que je sais que c’est un grand club. Qui n’a pas eu une bonne période récemment, mais cela reste un grand club. »

« Zincks », comme il était surnommé en Angleterre, arrive aussi en terrain ami. Il connaissait déjà Stipe Perica, avec qui il a joué à Watford, mais aussi ses voisins norvégiens Aron Dönnum et Ronny Deila. « Je ne connaissais pas le coach personnellement, mais je connaissais son style de jeu. Je ne pense pas qu’il me voit comme un flanc, mais vraiment comme un numéro 10 dans un 3-5-2, là où j’ai joué la saison passée, ou alors sur l’aile. Je veux créer beaucoup d’occasions sur le terrain, c’est ce qui aidera l’équipe à gagner des matches. »

S’il répond aux attentes durant les prochaines semaines, Philip Zinckernagel espère être récompensé par un « late call » de la sélection danoise, qui participera à la Coupe du monde au Qatar. « Si je suis venu au Standard, c’est aussi avec cet objectif dans un coin de ma tête. Si je joue bien, j’ai mes chances mais nous avons beaucoup de bons joueurs à mon poste. » Le Danemark affrontera la France, la Tunisie et l’Australie au Mondial.