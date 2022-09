Déforestation: le Parlement européen demande un sérieux tour de vis

La déforestation progresse à une allure inquiétante dans le monde. Au mois d’août 2022, on comptait 18 % de feux en plus en Amazonie brésilienne, soit 33.116 incendies, un record depuis 2010. Et, selon le WWF, les chiffres de l’administration locale font état de 20.261 foyers d’incendie recensés rien qu’au cours des huit premiers jours de septembre, soit une augmentation de 385 % par rapport à la même période en 2021.