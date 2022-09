Cristiano Ronaldo aurait refusé un salaire de 121 millions d’euros par an!

121 millions d’euros par an ! 2,3 millions par semaine ! 330.000 euros par jour ! C’est l’incroyable salaire que Cristiano Ronaldo aurait pu toucher à Al-Hilal. Selon CNN Portugal, le champion d’Arabie saoudite a en effet formulé cette offre au quintuple Ballon d’Or, lui offrant un contrat portant sur deux saisons avec un salaire global de 242 millions d’euros. Soit quasiment huit fois ce qu’il gagne à Manchester United (pour s’asseoir sur le blanc, la plupart du temps…) et plus que Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar… réunis ! « Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans notre championnat », avait déclaré le président de la fédération saoudienne. « Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. »

Mais le Portugais, qui ne souhaitait pas quitter l’Europe et s’engager dans un défi exotique à quelques mois de la Coupe du monde, a préféré décliner l’offre et poursuivre l’aventure chez les Red Devils, malgré ses envies de départ affirmées au cours du dernier mercato. « CR7 » est sous contrat à Manchester United jusqu’en juin 2023 (il aura alors 38 ans) mais, selon les médias anglais, il envisagerait de forcer son départ en janvier si sa situation n’évolue pas… et Al-Hilal aurait déjà l’intention de revenir à la charge…