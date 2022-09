L’ancienne ministre Alda Greoli quitte le parlement wallon

L’ancienne ministre et actuelle députée wallonne Alda Greoli renonce à son mandat au sein des parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour se consacrer à la politique locale. Elue dans la circonscription de Liège, cette figure du CDH et désormais des Engagés deviendra présidente du CPAS et échevine de la Culture et de l’Emploi à Spa.

Cette arrivée s’inscrit dans un épisode chahuté de la vie politique spadoise qui voit l’actuelle majorité s’ouvrir à la liste locale « Osons Spa » (tendance Engagés) pour continuer à être en mesure de gouverner la cité thermale. Un nouveau pacte de majorité a été conclu. A noter qu’Alda Greoli n’a pas été élue à Spa en 2018, mais que le code wallon de la démocratie locale permet de désigner une personnalité « hors conseil » pour occuper un poste d’échevin.