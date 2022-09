Décès de Jean-Luc Godard: un mythe de cinéma

Tout est cinéma. La mort de Jean-Luc Godard, survenue ce 13 septembre, est-elle aussi affaire de cinéma ? L’intéressé, grand praticien de l’aphorisme, dirait peut-être, comme le jeune voyou insolent d’A bout de souffle, « Allez vous faire foutre ! ». Car longtemps, il pensa qu’il mourrait jeune et de mort violente. Avec cet enfant terrible et génie du cinéma moderne né avec la Nouvelle Vague et adoubé par Aragon, militant révolutionnaire devenu au fil du temps moraliste parfois abscons, se rêvant tantôt juif tantôt palestinien, on n’est jamais à l’abri d’une surprise. N’a-t-il pas été toute sa vie en perpétuelle recherche de lui-même et de son art ? Il était convaincu comme Brecht, que seul le fragment porte le sceau de l’authenticité. Très vite, il avait saisi ce que nous allions devenir : un monde sans mémoire du passé, où les sentiments sont frelatés, les corps à vendre et la consommation imposée.