Koekelberg: une personne blessée dans un accident de la route

Un accident de la route s’est produit mardi après-midi dans la commune bruxelloise de Koekelberg, blessant un automobiliste. La victime a dû être libérée de son véhicule par les pompiers mais n’était pas en danger de mort. Les pompiers ont fait un rapport.

L’accident de la route s’est produit ce mardi vers 13 heures à l’intersection de l’avenue Seghers et de l’Onafhankelijksstraat. C’est là que, dans des circonstances encore floues, il y a eu une collision entre une camionnette et une voiture de tourisme. La camionnette s’est retrouvée sur le côté et le conducteur n’a pas pu sortir de son véhicule par ses propres moyens.