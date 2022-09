Veronika Harcsa: «On est devenu un groupe»

La chanteuse hongroise Veronika Harcsa est bien connue en Belgique. C’est qu’elle a suivi des études au Conservatoire de Bruxelles. C’est aussi qu’elle chante avec le groupe NextApe. Et qu’elle a monté son quartet avec le guitariste hongrois Bálint Gyémánt, qu’elle connaît depuis longtemps, en emmenant les Belges Nicolas Thys à la contrebasse et Antoine Pierre à la batterie. On est très heureux de retrouver sa voix extraordinaire et ses complices pour présenter leur deuxième album en quartet, About Time. Et, comme il s’agit d’un « double bill », Veronika poursuivra avec NextApe, avec Antoine Pierre, Jérôme Klein, Lorenzo di Maio et Cédric Raymond, qui soulèvera le voile sur de nouveaux morceaux, prêts pour le second album, à paraître en 2023.