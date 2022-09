Barbara Wiernik: «Baigner dans un autre univers»

Le premier CD de Barbara Wiernik, en 2000, s’appelait Eclipse. Son dernier album se nomme Ellipse. Une lettre de différence mais beaucoup de sons sont passés sous les ponts en 20 ans, des expériences, des projets, des désirs, des satisfactions. Ellipse, c’est une envie bien particulière, qu’elle a partagée avec Alain Pierre à la composition et aux arrangements. Et avec Hélène Duret à la clarinette, Sigrid Vandenbogaerde au violoncelle et Bart Quartier au vibraphone et au marimba. Et qu’elle offrira au public du Marni Jazz Festival.

Les instruments sont particuliers. Etait-ce une volonté ?