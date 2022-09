Incident lors d’un exercice de l’armée: des parachutistes belges s’entremêlent et font plusieurs blessés (vidéo)

Certains d’entre eux n’ont rien, d’autres ont été frappés au niveau des ligaments, ont subi des fractures et des contusions. « Cinq personnes sont légèrement blessées. Ils ne sont pas à l’hôpital, mais sont aujourd’hui à la maison et ne participent plus à l’opération », a expliqué le capitaine Gino Clocheret. Clocheret nie que quelque chose de « grave » se soit passé. « Un tel incident est propre au parachutisme. Un atterrissage raté impliquant des blessures mineures arrive régulièrement », nuance Clocheret, qui souligne qu’aucun soldat n’a été gravement blessé.