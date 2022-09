Orages, pluies intenses: l’IRM émet une alerte jaune sur tout le pays

Les précipitations pourraient être plus intenses à partir de cette nuit.

Le risque de pluie et d’averses va augmenter progressivement en cette fin d’après-midi. Cette nuit et demain, les précipitations seront encore plus intenses.

Comme le rapporte l’IRM, les cumuls de précipitations pourraient atteindre des valeurs souvent proches des dix millimètres dans la partie nord du pays.