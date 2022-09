«Revoir Paris»: réparer les survivants

De Alice Winocour, avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin, 105 mn.

Mia ne devait pas rentrer seule du resto ce soir-là, mais son homme médecin prétend une urgence à l’hôpital. Mia reprend sa moto et roule dans la nuit mais comme il tombe des trombes d’eau sur Paris, elle s’arrête, entre dans une brasserie en attendant que cela passe. Mauvais moment, mauvais endroit. Tout à coup, des bruits secs, implacables, la peur qui envahit tous les sens et des vies qui s’arrêtent net. Trou noir. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se souvient de l’événement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.