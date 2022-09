Ryanair fait glisser la Jordanie de Bruxelles à Charleroi

Après l’annonce du départ des avions et équipages basés à l’aéroport de Bruxelles pour la durée de la saison d’hiver, au moins, Ryanair laissait un « trou » dans les destinations accessibles au départ de la Belgique. La compagnie low cost irlandaise, en effet, était la seule à proposer la Jordanie comme destination en vol direct depuis/vers la Belgique. Laisser cette opportunité à un concurrent ? Ce n’est visiblement pas ni au menu ni dans les habitudes de Ryanair qui vient donc d’annoncer qu’elle desservira la Jordanie au départ de Charleroi (là où elle laisse ses 15 avions et équipages basés). Principal changement : la ville d’accueil sur le sol jordanien. plutôt que la capitale Amman, desservie jusqu’ici une fois par semaine (le samedi) et jusqu’au 29 octobre, c’est la ville côtière Aqaba qui va être liée à l’aéroport de Charleroi, une fois par semaine à partir du 30 octobre (le dimanche).