Procès de Benjamin Mendy: une des huit accusations de viol abandonnée Le procès de l’ancien joueur de Manchester City, initialement accusé de huit viols, d’une agression sexuelle et d’une tentative de viol, se poursuit en Angleterre.

Le footballeur Benjamin Mendy arrivant à la Cour d'assises de Chester, le jeudi 25 août 2022. - PA

Par AFP Publié le 13/09/2022 à 16:59 Temps de lecture: 1 min

L’une des huit accusations de viol visant le champion du monde de football Benjamin Mendy, jugé actuellement en Angleterre, a été abandonnée faute de preuve suffisante apportée par le parquet, a annoncé mardi le juge Stephen Everett.

Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est jugé depuis début août à Chester, dans le nord de l’Angleterre, et reste accusé de sept viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle contre sept femmes. Il nie toutes ces accusations.