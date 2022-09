Décès d’Elizabeth II: Paddington, mascotte et peluche de la Cour

Le petit ours créé en 1958 par Michael Bond est aujourd’hui un monument. Paddington peut remercier Elizabeth II.

Le merchandising lié aux fastes de la couronne britannique n’est pas une invention du vingt-et-unième siècle. En juillet 1981, on se souvient qu’à l’occasion du mariage du prince Charles et de la princesse Diana, les magasins du royaume ne comptaient plus les variations commerciales autour des noces souveraines : mugs, assiettes, plats, services à thé à l’effigie des tourtereaux… Tout était bon pour faire tourner la manivelle.