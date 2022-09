Rappel de produit: Leader Price et Franprix retirent des bûches de chèvre de la vente

Leader Price et Franprix, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retirent mardi des bûches de fromage de chèvre de la vente et les rappellent auprès des consommateurs en raison d’une présence possible de corps étranger métallique, ont indiqué les deux chaînes de magasins mardi.

Les produits sont la « Bûche fondante » de 250g de la marque Président, dont la DLC (date limite de consommation) est comprise entre le 24/09/2022 et le 10/10/2022 inclus et le code-barres est le 3228023080015, ainsi que la « Bûche de chèvre Saint-Maure » de 200g de la marque Leader Price, dont la DLC est comprise entre le 02/10/2022 et le 25/10/2022 inclus et le code-barres est le 3263859371319.