Emmanuel Mouret à propos de «Chronique d’une liaison passagère»: «La création artistique est une affaire d’élégance»

Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne deviennent amants devant la caméra d’Emmanuel Mouret. C’est léger, poétique, drôle, touchant et brillamment incarné. Mais peut-on vivre une relation uniquement consacrée au plaisir ? Telle est la question.

Depuis vingt-cinq ans, six courts-métrages et onze longs (parmi lesquels Fais-moi plaisir !, L’art d’aimer, Mademoiselle de Joncquières, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait), le Français Emmanuel Mouret explore avec élégance les sentiments amoureux, s’imposant cinéaste du désir avec une singularité attachante qui le rapproche d’une certaine manière des cinémas de Eric Rohmer, Woody Allen, Sacha Guitry, mais aussi Franck Capra ou Lubitsch. Chronique d’une liaison passagère est à nouveau un moment de grâce, d’élégance et de légèreté dans cette déclinaison de l’art d’aimer.

Le titre « Chronique d’une liaison passagère » résonne à l’inverse de « Scènes de la vie conjugale » dont on voit d’ailleurs un extrait dans le film. Outre le clin d’œil à Bergman, cela positionne-t-il le film du côté du versant lumineux de l’aventure amoureuse ?