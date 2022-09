«Coup de théâtre»: arsenic et vieilles antiennes

On croyait tout savoir de l’enquête policière à l’ancienne au cinéma, du « whodunnit » et autres intrigues à détectives, mais il y a toujours moyen de dépoussiérer le genre. C’est la morale de ce film qui sort ce mercredi sur nos écrans.

Londres, les années 50… Qui a tué Leo Köpernick, le réalisateur américain venu dans la capitale de l’Empire britannique travailler sur l’adaptation d’une célèbre pièce de théâtre ? L’inspecteur Stoppard mène l’enquête, assisté par une jeune policière, l’agent Stalker. Ainsi débute See how they run, Coup de théâtre en version française, un film (signé Tom George) sur lequel plane le fantôme d’une certaine… Agatha Christie.