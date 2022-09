Un irrépressible besoin d’histoires

Lorsqu’on annonce la sortie d’un conte fantastique avec Tilda Swinton, on s’attend à retrouver celle-ci en princesse mystérieuse, en reine maléfique ou en fée aux cheveux turquoise. Mais pas en très sérieuse et un peu coincée « chercheuse en narratologie ». Elle qui a souvent interprété des personnages fantastiques se retrouve ici de l’autre côté de la barrière. Et c’est Idriss Elba, dans le rôle d’un génie sortant tout droit d’un flacon bleu, qui apporte dans sa vie l’excitation du merveilleux. Outre deux comédiens d’exception dirigés par le créateur de Mad Max, l’Australien George Miller, 3000 ans à t’attendre nous transporte dans le monde des contes et de l’imaginaire. Ici, pas de superhéros mais deux êtres dont la rencontre va nous faire découvrir une multitude d’histoires.