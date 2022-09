«Les papillons noirs»: tous les étés meurtriers

Les papillons noirs, série en 6 épisodes sur Arte.tv et sur Arte le 22 septembre

L’écrivain Adrien Winckler (Nicolas Duvauchelle), nom de plume Mody, plonge dans l’inconnu quand Albert Desiderio (Niels Arestrup), ancien coiffeur à la retraite, le convoque pour lui proposer de rédiger ses mémoires. Un vaste territoire qui les plonge cinquante ans plus tôt, dans les années 70, et le parcours criminel d’un couple de serial killers : Albert et sa femme Solange (Axel Granberger et Alyzée Costes), liés dès l’adolescence par un pacte sanglant. En pleine période de libération sexuelle, ils assouvissaient leur soif de sang dans le sud de la France, elle dans le rôle d’appât, lui maniant l’arme blanche.