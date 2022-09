Immobilier: les investisseurs veulent être toujours plus rassurés

Le bureau d’études Arcadis est de plus en plus consulté en amont des projets de construction ou de rénovation. Le covid et la guerre ont rendu les investisseurs beaucoup plus prudents avant de mettre la main au portefeuille.

La crise du covid a cédé la place à celle causée par la guerre en Ukraine et à l’augmentation des prix de l’énergie qui en découlent. Et toutes deux secouent passablement le monde de l’immobilier. A tous les étages et dans tous les domaines.

Chez Arcadis, bureau d’études, de conseil et de gestion de projets international qui emploie 950 personnes en Belgique, on le constate au quotidien. « Beaucoup de nos clients, parmi lesquels des promoteurs, ont leur équipe d’études en interne mais n’hésitent plus à nous consulter pour une expertise plus pointue dans un domaine particulier », explique Annaëlle Ledein, responsable des activités conseil et assistance à la maîtrise d’ouvrage. « Le produit immobilier devenant de plus en plus technique, nos ingénieurs sont obligés de rentrer davantage dans le détail. De macroscopiques au départ, nos études sont devenues microscopiques. »