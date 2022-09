Médias: l’Europe dégaine un bouclier anti-ingérences

A en croire le message qui se dessine au gré de son cadre législatif, l’Europe a des valeurs. Et entend bien les préserver. On ne badine pas avec son exception culturelle (directives droits voisins ou sur les services de médias audiovisuels), la vie privée (RGPD), les discours de haine ou les fake news (Digital services act), les ingérences dans les processus électoraux (Democracy action plan), les entraves au marché (Digital Market Act)… Et on ne badinera pas avec ce qu’elle considère plus que jamais comme les chiens de garde de cet écosystème démocratique : les médias.

C’est du moins le signal que la Commission adresse aux Etats membres à travers une proposition de texte, qui sera formellement adoptée dans les prochains jours : le Media Freedom Act (MFA). Il faut dire que, comme le souligne année après année Reporters sans Frontières, la liberté de la presse (et son corollaire, celle des journalistes) affiche d’inquiétants signes de dégradation.