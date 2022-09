Un nouveau long feuilleton Mbappé pourraît bien avoir lieu plus tôt que prévu

S’il n’était pas footballeur, Kylian Mbappé aurait très bien pu être un excellent réalisateur, scénariste de feuilletons. Alors que la saga ayant animé le début du mercato estival a débouché sur une prolongation au Paris Saint-Germain, on apprend finalement que le nouveau bail ne serait valable que deux saisons. Grâce à une source interne au club, le quotidien français « L’Équipe » révèle en effet que le contrat de la star de 23 ans court officiellement jusqu’en juin 2024, soit juste avant les Jeux olympiques de Paris qui tiennent particulièrement à cœur au joueur. Et non, donc, jusqu’en juin 2025, comme cela avait été annoncé en grande pompe. Une option d’une saison supplémentaire aurait en revanche été ajoutée dans le contrat. Une option que seul l’intéressé lui-même décidera de lever… ou non.

Courtisé depuis des années par le Real Madrid, le champion du monde avait finalement refusé les dernières avances espagnoles en mai dernier pour rester au PSG. Avec un salaire revu forcément à la hausse et davantage de poids au sein de l’institution parisienne. À la lumière de ces nouvelles révélations, de multiples interrogations vont rejaillir autour de l’avenir du Français. Il n’est sans doute déjà plus question de savoir s’il y aura, oui ou non, un nouveau feuilleton Mbappé, mais quand… Le jeu des négociations entre la direction parisienne – dont le Qatar, à distance, tire les ficelles – et l’entourage de Mbappé ne devrait pas mettre longtemps à redémarrer. Déjà cette saison ? C’est loin d’être impossible quand on sait que le club n’a plus aucune envie de stresser jusqu’au dernier moment pour obtenir la réponse de son « golden boy » (neuf buts en sept matches officiels cette saison). Le risque de voir partir gratuitement Kylian Mbappé dans 21 mois existe, dès lors, bel et bien.